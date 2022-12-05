«Интер» установил цену за нидерландца Думфриса

Дата публикации: 05-12-2022

«Интер» готов продать Дензела Думфриса, пишет издание «Calciomercato».



Защитником, который вместе с командой Нидерландов пробился в 1/4 финала катарского ЧМ, интересуются «Ман Юнайтед» и «Челси». Миланцы согласны отпустить своего футболиста зимой, если им поступит предложение с суммой не менее 50+10 млн евро.



«Интер» купил Думфриса у ПСВ в 2021 году, заплатив за него 14,25 млн евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего голландца 20 встреч (2 забитых мяча, 3 результативных паса). Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает фулбека в 28 000 000 евро.



На мундиале в Катаре Думфрис отличился 1 раз и сделал 2 ассиста в 4 играх за сборную Нидерландов.