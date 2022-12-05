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Скира: Переход Роналду в «Аль-Насср» будет завершен в ближайшие дни

Дата публикации: 05-12-2022

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о будущем месте работы Криштиану Роналду. Инсайдер утверждает, что португалец уже договорился с командой «Аль-Насср», стороны подпишут соглашение в ближайшие дни.

В Саудовской Аравии форварду будут платить около 200 млн евро в год. В эту сумму войдут доходы от рекламной деятельности. Контракт с Криштиану будет действовать 2,5 года и позволит футболисту заработать порядка 500 млн евро.

Среди претендентов на 37-летнего форварда значились европейские команды и «Аль-Хиляль». Сам Роналду ждал предложения из Европы, но оно так и не поступило. В итоге он согласился подписать контракт с клубом «Аль-Насср».

Португалец остается без команды с ноября 2022 года после того, как расторг соглашение с «МЮ».

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