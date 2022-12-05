02:51 ()
Свернуть список

«Рома» хочет подписать защитника «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 05-12-2022

«Рома» нацелилась на Эктора Бельерина, выступающего за «Барселону». Римляне хотят оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.

После критики Моуринью в адрес Рика Карсдорпа, который, по мнению португальского наставника «Ромы», неудачно сыграл в поединке против «Сассуоло», «джаллоросси» могут начать поиски нового футболиста на его позицию.

Бельерин воспитывался в системе «Барселоны». В каталонский клуб он вернулся минувшим летом, подписав с «сине-гранатовыми» годичное соглашение. В сезоне 2022/2023 в активе 27-летнего защитника всего 321 минута игрового времени (без результативных действий).

Ценник на Бельерина равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close