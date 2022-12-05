«Рома» хочет подписать защитника «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 05-12-2022

«Рома» нацелилась на Эктора Бельерина, выступающего за «Барселону». Римляне хотят оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.



После критики Моуринью в адрес Рика Карсдорпа, который, по мнению португальского наставника «Ромы», неудачно сыграл в поединке против «Сассуоло», «джаллоросси» могут начать поиски нового футболиста на его позицию.



Бельерин воспитывался в системе «Барселоны». В каталонский клуб он вернулся минувшим летом, подписав с «сине-гранатовыми» годичное соглашение. В сезоне 2022/2023 в активе 27-летнего защитника всего 321 минута игрового времени (без результативных действий).



Ценник на Бельерина равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).