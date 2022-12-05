Вратарь Зоммер может заменить Де Хеа в «Ман Юнайтед»

Дата публикации: 05-12-2022

По информации «Bild», «Манчестер Юнайтед» рассматривает Яна Зоммера в качестве сменщика Давида Де Хеа, контракт которого с «манкунианцами» истекает ближайшим летом. Выкупить права на голкипера менхенгладбахской «Боруссии» англичане могут этой зимой. Сам вратарь положительно оценивает возможность переезда на Туманный Альбион.



Трудовые отношения Зоммера с «Боруссией» действуют до конца сезона. При этом руководство «черно-бело-зеленой» команды готово расстаться с 33-летним стражем ворот до завершения его контракта.



В текущем сезоне Зоммер провел 11 встреч (3 «сухих» матча). Стоимость кипера составляет € 5 млн (Transfermarkt.de).



На ЧМ в Катаре Зоммер защищал ворота швейцарской сборной в 2 играх.