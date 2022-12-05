«Челси» нацелился на одного из лидеров «Интера»

Дата публикации: 05-12-2022

Николо Барелла может сменить «Интер» на «Челси».



«Calciomercatoweb» сообщает, что лондонцам интересен вариант с подписанием 25-летнего хавбека миланской команды. Контракт Бареллы с «Интером» истекает в 2026 году.



По окончании сезона «аристократы», по всей видимости, лишатся Н'Голо Канте и Жоржиньо. В сложившейся ситуации им потребуется усиление в линию полузащиты. Барелла позволит лондонцам закрыть проблемную позицию.



«Интер» намерен получить за одного из своих лидеров около 80 млн евро. При этом «аристократы» попытаются согласовать включение в трансфер Ромелу Лукаку, который в настоящий момент находится в аренде в миланской команде. «Нерадзурри» интересен вариант с выкупом прав на бельгийского голеадора.