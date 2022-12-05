ФИФА выбирает из трех форматов проведения ЧМ-2026

Дата публикации: 05-12-2022

«ESPN» информирует, что ФИФА размышляет над изменением формата ЧМ, выбирая из 3 основных вариантов. Новую систему могут начать использовать уже на следующем мировом первенстве. Изменения в формате продиктованы увеличением числа участников до 48 сборных (на ЧМ-2022 их число ограничено 32).



Первый вариант предусматривает разделение участников на 12 групп, из которых в плей-офф выйдут по 3 сборные.



Согласно второму варианту команды будут поделены на 2 сетки по 24 сборные. Получившиеся половины разделят еще на 6 групп. В финале турнира сыграют победители каждой из сеток.



Третий вариант предполагает разделение команд на 16 групп по 3 сборные. В 1/16 финала сыграют 1-я и 2-я команды группы. При таком формате одна из сборных в группе будет иметь преимущество в графике.