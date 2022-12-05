02:52 ()
Свернуть список

ФИФА выбирает из трех форматов проведения ЧМ-2026

Дата публикации: 05-12-2022

«ESPN» информирует, что ФИФА размышляет над изменением формата ЧМ, выбирая из 3 основных вариантов. Новую систему могут начать использовать уже на следующем мировом первенстве. Изменения в формате продиктованы увеличением числа участников до 48 сборных (на ЧМ-2022 их число ограничено 32).

Первый вариант предусматривает разделение участников на 12 групп, из которых в плей-офф выйдут по 3 сборные.

Согласно второму варианту команды будут поделены на 2 сетки по 24 сборные. Получившиеся половины разделят еще на 6 групп. В финале турнира сыграют победители каждой из сеток.

Третий вариант предполагает разделение команд на 16 групп по 3 сборные. В 1/16 финала сыграют 1-я и 2-я команды группы. При таком формате одна из сборных в группе будет иметь преимущество в графике.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close