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«Арсенал» может включить Томиясу в сделку по трансферу Думфриса из «Интера»

Дата публикации: 06-12-2022

К числу претендентов на Дензела Думфриса добавился «Арсенал». Информацией поделился ресурс «Calciomercatoweb».

«Пушкари» заинтересованы в подписании защитника «Интера» и могут включить в сделку Такэхиро Томиясу. Если это случится, миланцы, вероятно, согласятся на трансфер.

Конкурентами «Арсенала» в борьбе за Думфриса являются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

К «Интеру» голландец присоединился летом прошлого года. За его переход «нерадзурри» выплатили ПСВ 14,25 млн евро. В текущем сезоне фулбек провел 20 встреч (2 забитых мяча, 3 голевых паса). Его соглашение с итальянской командой действует до лета 2025 года.

Рыночный ценник на Думфриса, по версии ресурса «Transfermarkt», равняется 28 000 000 евро.

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