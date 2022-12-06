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«Tuttosport»: Приоритет Моуринью в «Роме» – подписание Депая в январе

Дата публикации: 06-12-2022

Мемфис Депай привлек внимание «Ромы». «Tuttosport» утверждает, что в римской команде центрфорварда хочет видеть Жозе Моуринью, для которого голландец является приоритетной целью на ближайшее трансферное окно.

Правами на Депая владеет «Барселона». Однако в составе каталонцев футболист почти не получает игровой практики. С начала сезона на его счету всего 3 матча (131 минута) в футболке «сине-гранатовых» (1 забитый мяч).

Ранее сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним нападающим бесплатно, чтобы сократить расходы по зарплате игроков.

На катарском ЧМ Депай провел 4 поединка в составе сборной Нидерландов, в которых отметился 1 забитым мячом. Рыночная стоимость Мемфиса составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).

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