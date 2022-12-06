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«Ливерпуль» готов подписать 19-летнего Силву. «Бенфика» просит за Антониу 60 млн евро

Дата публикации: 06-12-2022

По информации издания «A Bola», Антониу Силва может перейти из «Бенфики» в «Ливерпуль». «Мерсисайдцам» интересен вариант с трансфером 19-летнего центрбека. Португальцы готовы отпустить своего игрока за 60 000 000 евро.

В команде Юргена Клоппа наблюдаются проблемы в линии защиты, потому «красным» необходимо усиление этой зоны в кратчайшие сроки. Ускорить сделку по переходу Силвы в «Ливерпуль» может большое количество травмированных игроков в стане английского гранда.

За первую команду «Бенфики» Антониу дебютировал минувшим летом. В его активе 18 встреч за лиссабонский клуб (3 гола).

Контракт Силвы с «Бенфикой» действует до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает перспективного португальца в 15 миллионов евро.

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