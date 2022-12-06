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Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за Мартинелли

Дата публикации: 06-12-2022

«Барселона» проявляет интерес к Габриэлу Мартинелли, пишет Sport.es. Скауты каталонцев наблюдают за игрой вингера «Арсенала» на катарском ЧМ.

«Сине-гранатовые» попробуют подписать бразильца, если он не договорится с «пушкарями» по новому контракту. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом истекает в 2024 году.

«Арсенал» намерен пролонгировать трудовые отношения с Мартинелли, но согласовать условия сделки стороны пока не могут. Бразильцу комфортно в Англии, и он готов остаться здесь. Вместе с тем футболист осведомлен об интересе к нему со стороны «Барселоны».

На ЧМ-2022 в активе 21-летнего вингера 3 встречи в составе национальной команды (без результативных действий). Ценник на него составляет 60 млн евро.

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