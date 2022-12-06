«Атлетико» готов бесплатно подписать Сеюнджю из «Лестера»

Дата публикации: 06-12-2022

Николо Скира в своем «Twitter» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Чаглара Сеюнджю, контракт которого с «Лестером» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Защитник интересен «Роме» и «Атлетико», рассчитывающих подписать его бесплатно.



До 2016 года Сеюнджю выступал за различные клубы на родине, после чего стал игроком «Фрайбурга». «Лестер» выкупил права на футболиста в августе 2018 года, подписав с ним 5-летний контракт.



В текущем сезоне на счету 26-летнего турецкого исполнителя 2 матча в составе «лис» (без результативных действий). Рыночная стоимость центрдефа равняется € 22 млн (согласно «Transfermarkt»).



В активе Сеюнджю 51 встреча за сборную Турции (2 забитых мяча).