«Ювентусу» интересен Тилеманс

Дата публикации: 06-12-2022

«BBC» информирует, что Юри Тилеманс может стать игроком «Ювентуса». Ранее СМИ писали об интересе к бельгийцу со стороны «Реала», «Арсенала» и «Барселоны».



Тилеманс воспитывался в системе «Андерлехта». В 2017 году права на него выкупил «Монако». За «Лестер Сити» полузащитник выступает с января 2019 года. «Лисам» его трансфер обошелся в 45 млн евро.



В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего бельгийца 17 встреч в составе англичан, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Ориентировочная стоимость хавбека на трансферном рынке составляет 40 000 000 евро (источник – Transfermarkt.de). С английской командой он связан контрактом до конца текущего сезона.



На мундиале в Катаре Тилеманс выходил на поле в составе сборной Бельгии в 3 играх (без результативных действий).