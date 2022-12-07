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Педро Габриэл перешел из «Локомотива» в «Сан-Паулу» на правах аренды

Дата публикации: 07-12-2022

С января Педро Габриэл, принадлежащий «Локомотиву», будет защищать цвета «Сан-Паулу». В бразильской команде он проведет 1 год в рамках арендного соглашения. Информацией поделилась пресс-служба московского клуба.

«Железнодорожники» выкупили права на Педриньо в сентябре 2022 года. За его переход «Ред Булл Брагантино» получил 5 млн евро и 1 миллион в формате бонусов.

В текущем сезоне на счету левого вингера 9 встреч за «Локомотив» (4 забитых мяча, 1 ассист). Срок действия соглашения Педриньо с «красно-зелеными» ограничен летом 2026 года. Ценник на 23-летнего футболиста составляет 2 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

В начале ноября СМИ писали, что Педриньо отстранили от команды из-за конфликта с тренерским штабом.

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