Эндрик подпишет контракт с «Реалом» после прибытия в Мадрид

Дата публикации: 07-12-2022

Эндрик из «Палмейраса» в скором времени станет игроком «Реала», пишет «Marca». Бразилец подпишет соглашение со «сливочными» после прибытия в Мадрид.



Стороны уже договорились о сотрудничестве, теперь трудовые отношения необходимо оформить официально. Для этого 16-летний форвард вместе с отцом в ближайшее время прилетит в испанскую столицу. На встрече планируется заключить контракт или принципиальное соглашение о переходе игрока.



Ранее сообщалось, что за Эндрика «Палмейрас» получит от «Реала» 60 миллионов евро. Общая сумма трансфера составит около 72 млн евро. К «галактикос» бразилец сможет присоединиться лишь по достижению 18-летнего возраста, то есть не ранее 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает Эндрика в 20 млн евро.