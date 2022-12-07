Кроос может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 07-12-2022

«El Nacional» сообщает об интересе «Ювентуса» к Тони Кроосу, выступающему за «Реал». Контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до конца сезона. При этом в планы футболиста не входит пролонгация трудовых отношений со «сливочными».



За «Реал» Кроос выступает с 2014 года. До этого он защищал цвета «Баварии». В сезоне 2022/2023 в активе 32-летнего немца 18 встреч, в которых он отметился 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.



Рыночная стоимость Крооса равняется 20 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).



За сборную Германии Тони провел 106 матчей (17 забитых мячей).



Ранее СМИ писали, что у Крооса были предложения от «Баварии» и «Ман Сити», но он ответил на них отказом.