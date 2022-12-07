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Капитан сборной Бельгии Азар завершил карьеру в национальной команде

Дата публикации: 07-12-2022

Эден Азар больше не будет выступать за бельгийскую сборную.

«Сегодня я принял решение перевернуть страницу. Я благодарен за вашу поддержку и любовь. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы разделяли с 2008 года. Я завершаю международную карьеру. Мне будет не хватать вас», - написал вингер в соцсети.

В активе Азара 126 игр за национальную сборную (33 забитых мяча, 36 голевых пасов). Катарский ЧМ для его команды сложился неудачно. Бельгия не смогла выйти из группы, пропустив вперед Хорватию и Марокко.

Ранее в «L'Equipe» появились слухи о крупной ссоре между Азаром, Де Брейне и Вертонгеном во время мирового первенства, которую удалось погасить усилиями Лукаку. Сам Эден назвал данную информацию не соответствующей действительности.

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