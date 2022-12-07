СМИ раскрыли зарплату Верратти по новому контракту с «ПСЖ»

Дата публикации: 07-12-2022

В «Le Parisien» появились подробности нового контракта Марко Верратти с «Пари Сен-Жермен».



Итальянец продлит трудовой договор с парижской командой до лета 2026 года. После переподписания соглашения его годовая зарплата увеличится до 11 млн евро. О заключении новой сделки стороны должны официально объявить в ближайшее время.



В системе «ПСЖ» Верратти находится на протяжении 10 лет. Действующий контракт футболиста с «красно-синими» рассчитан до середины 2024 года.



В текущем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 20 игр. В них он стал автором 1 результативной передачи.



На сегодняшний день Верратти стоит около 50 000 000 евро («Transfermarkt»).



В составе сборной Италии Марко дебютировал в 2012 году (3 гола в 51 матче).