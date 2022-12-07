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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема. «Реал» не хочет отдавать за него 150 млн евро

Дата публикации: 07-12-2022

По данным ресурса «Marca», фаворитом в споре за Джуда Беллингема стал «Ливерпуль».

Среди претендентов на хавбека дортмундской «Боруссии» также значился «Реал», но мадридцы после анализа выступления англичанина на нынешнем чемпионате мира отказались от данного трансфера. Сумма в 150 млн евро, запрашиваемая «шмелями» за своего футболиста, показалась «Реалу» слишком большой.

После отказа «королевского клуба» от продолжения борьбы за полузащитника основным претендентом на него стал «Ливерпуль». За переход в стан «мерсисайдцев» выступает и семья Джуда. Стороны могут закрыть сделку ближайшим летом.

В сезоне 2022/2023 в активе Беллингема 9 голов и 3 ассиста в 22 встречах за «Боруссию».

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