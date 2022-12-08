В Англии хотят, чтобы Саутгейт продолжал работать со сборной после ЧМ-2022
Дата публикации: 08-12-2022
В футбольной ассоциации Англии хотят продолжить сотрудничество с Гаретом Саутгейтом. Соглашение с ним действует до завершения ЧЕ-2024, но наставник может уйти из сборной по окончании катарского ЧМ-2022.
Саутгейт готов вернуться к работе на клубном уровне. Однако в FA намерены убедить его продолжить тренировать сборную. Будущее специалиста в национальной команде планируется обсудить после завершения мундиаля.
В настоящий момент альтернативы Саутгейту нет, что также объясняет желание руководства сборной сохранить специалиста. Однако если он решит покинуть свой пост, то его отпустят.
В четвертьфинале катарского чемпионата мира англичане под руководством Саутгейта сыграют с Францией.
Источник – «Daily Mail».