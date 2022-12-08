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«Марсель» хочет подписать контракт с футболистом «Спартака»

Дата публикации: 08-12-2022

«Марсель» может подписать еще одного игрока «Спартака». Речь идет о Лукасе Айртоне, арендованном «Фламенго». Информацией поделился Хулио Мигель Нето.

Он отметил, что французская команда намеревается выкупить права на защитника. Сам футболист не хотел бы покидать Бразилию.

Ранее СМИ писали, что «Фламенго» договорился с «красно-белыми» по трансферу Айртона. «Спартак» согласился отпустить бразильца за 6,5 млн евро. Для фулбека клуб подготовил контракт на 4 года.

За «Спартак» Айртон выступает с 2019 года. Его соглашение с москвичами рассчитано до середины 2026 года. «Фламенго» взял игрока в аренду до конца 2022 года. За коллектив из Рио-де-Жанейро Айртон провел 41 встречу (2 гола, 6 ассистов), став в ее составе обладателем Кубка Либертадорес.

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