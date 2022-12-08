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«Ювентус» может усилиться украинским футболистом

Дата публикации: 08-12-2022

По информации ресурса «Calcioblog», состав «Ювентуса» может пополнить Анатолий Трубин, защищающий цвета «Шахтера». В Турине видят в украинском вратаре замену Войцеху Щесны.

Среди конкурентов «Ювентуса» в споре за 24-летнего голкипера значатся «Удинезе» и «Торино».

Трубин обучался футболу в структуре «Шахтера». В основе «горняков» он впервые сыграл весной 2019 года. В текущем сезоне в активе стража ворот 18 встреч за донецкую команду (5 матчей без пропущенных мячей).

Трудовые отношения Трубина с «Шахтером» истекают в 2024 году. Рыночный ценник на кипера составляет 11 000 000 евро («Transfermarkt»).

Летом 2021 года Трубин получил вызов в сборную Украины. На его счету 3 матча за национальную команду.

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