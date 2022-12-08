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«Интер», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока из Ла Лиги

Дата публикации: 08-12-2022

Goal.com информирует, что Юнус Муса, правами на которого владеет «Валенсия», привлек внимание нескольких европейских грандов. Сообщается, что хавбек интересен «Ливерпулю», «Интеру» и «Арсеналу».

Муса воспитывался в системе «Арсенала» и на юношеском уровне выступал за английские сборные. «Валенсия» подписала футболиста в августе 2019 года, а через 2 года он принял решение выступать за сборную США.

Соглашение Мусы с «Валенсией» действует до лета 2026 года. В сезоне 2022/2023 на счету 20-летнего полузащитника 11 матчей в составе «летучих мышей» (2 результативных паса).

Рыночная стоимость Юнуса равняется 20 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

На ЧМ в Катаре Муса провел 4 встречи (без результативных действий).

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