Защитник ЦСКА Фукс интересен трем клубам из Бразилии

Дата публикации: 08-12-2022

Бруно Фукс может уйти из ЦСКА до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает «Metaratings».



По данным источника, в ближайшее время «армейцы» получат предложения по центрбеку от трех бразильских команд, названия которых не раскрываются.



Состав ЦСКА Фукс пополнил в 2020 году, подписав с клубом соглашение до лета 2025 года. Бразилец долгое время не играл из-за травмы. В текущем сезоне он нечасто появляется на поле. На счету Фукса 8 встреч за московскую команду (без результативных действий). Всего за 2 сезона в составе «красно-синих» он выходил на поле в 19 играх.



Рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 1,8 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).