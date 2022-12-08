«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 млн евро

Дата публикации: 08-12-2022

Карьера Даити Камады из «Айнтрахта» может продолжиться в более статусном клубе, пишет Goal.com. В услугах атакующего полузащитника франкфуртской команды заинтересованы «Боруссия» (Дортмунд) и «Тоттенхэм».



Срок действия контракта японского футболиста с «орлами» ограничен летом 2023 года, а это значит, что по окончании сезона его можно будет подписать бесплатно.



«Айнтрахт» выкупил права на Камаду в 2017 году у клуба «Саган Тосу» за 1,6 млн евро. В текущем сезоне в активе 26-летнего японца 22 матча с 12 забитыми мячами и 4 голевыми пасами).



Рыночный ценник на хавбека составляет 30 000 000 евро.



На чемпионате мира в Катаре Камада принял участие в 4 матчах (без результативных действий).