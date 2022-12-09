Промес может получить российское гражданство

Дата публикации: 09-12-2022

По данным Ивана Карпова, Квинси Промес, защищающий цвета «Спартака», может оформить российское гражданство.



Журналист сообщил, что «красно-белые» запустили процесс получения форвардом гражданства. Окончательного решения по данному вопросу пока нет, но с большой долей вероятности он разрешится положительно.



«Спартак» приобрел Промеса в 2014 году. Вместе со столичным коллективом голландец стал чемпионом РПЛ, выиграл Суперкубок страны. В 2018 году он перебрался в «Севилью», но закрепиться в испанском клубе не смог. Зимой 2021 года состоялось возвращение Промеса в «Спартак». «Народная команда» выкупила права на футболиста у «Аякса» за 8,5 млн евро.



В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 23 игры (17 голов, 7 ассистов).