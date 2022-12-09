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ФИФА не будет проводить чемпионаты мира раз в два года

Дата публикации: 09-12-2022

В ФИФА отказались от идеи проведения чемпионатов мира каждые 2 года. Прежний 4-летний цикл для данных турниров продолжит действовать.

«Предложение выглядит неплохо, но, чтобы реализовать его, придется пересмотреть весь календарь квалификационных игр. Мы будем придерживаться 4-летнего цикла с чередованием мировых первенств среди мужчин и женщин, клубного чемпионата мира и чемпионата Европы», - публикует заявление Арсена Венгера, возглавляющего техническую группу ФИФА, «L'Equipe».

В организации положительно оценили зимний формат ЧМ и сообщили о возможности его дальнейшего использования в случае, если турнир будет проходить в Африке.

Ранее Джанни Инфантино, являющийся президентом FIFA, сообщил о рассмотрении вопроса с 2-летним циклом для чемпионата мира.

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