Луис Энрике может возглавить «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 09-12-2022

Луиса Энрике, покинувшего пост наставника испанской сборной, могут назначить тренером «МЮ» или «Атлетико». Информацией поделилось издание «AS». Сообщается, что еще до начала катарского ЧМ Энрике решил, что данный турнир для него в качестве тренера сборной будет последним.



В «Атлетико» видят в экс-наставнике Испании сменщика Диего Симеоне, расставание с которым уже не выглядит чем-то невероятным. «Матрасники» провалились в еврокубках и не слишком удачно выступают в Ла Лиге. Если ситуация не поменяется, то аргентинец может покинуть мадридцев.



Схожая ситуация и в «Юнайтед». Эрику тен Хагу пока не удается наладить игру «красных дьяволов», которые в АПЛ находятся лишь на 5-й строчке. В связи с этим боссы английского гранда могут рассмотреть вопрос о смене тренера.