06:30 ()
Свернуть список

Луис Энрике может возглавить «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 09-12-2022

Луиса Энрике, покинувшего пост наставника испанской сборной, могут назначить тренером «МЮ» или «Атлетико». Информацией поделилось издание «AS». Сообщается, что еще до начала катарского ЧМ Энрике решил, что данный турнир для него в качестве тренера сборной будет последним.

В «Атлетико» видят в экс-наставнике Испании сменщика Диего Симеоне, расставание с которым уже не выглядит чем-то невероятным. «Матрасники» провалились в еврокубках и не слишком удачно выступают в Ла Лиге. Если ситуация не поменяется, то аргентинец может покинуть мадридцев.

Схожая ситуация и в «Юнайтед». Эрику тен Хагу пока не удается наладить игру «красных дьяволов», которые в АПЛ находятся лишь на 5-й строчке. В связи с этим боссы английского гранда могут рассмотреть вопрос о смене тренера.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close