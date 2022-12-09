«Барселона» сконцентрируется на трансфере Мукоко после перехода Эндрика в «Реал»

Дата публикации: 09-12-2022

Юссуфа Мукоко по-прежнему интересен «Барселоне». После провала переговоров по Эндрику, решившему подписать контракт с «Реалом», каталонцы намерены заполучить форварда дортмундской «Боруссии».



Заниматься футболом Мукоко начинал в академии «Санкт-Паули», но еще на молодежном уровне перебрался в Дортмунд. За «Боруссию» нападающий дебютировал в ноябре 2020 года. В сезоне 2022/2023 в активе форварда 22 встречи за дортмундскую команду, в которых он отличился 6 раз и отдал 6 голевых пасов. Его контракт с «Боруссией» истекает ближайшим летом.



Рыночный ценник на 18-летнего исполнителя равняется 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



На мундиале в Катаре в составе немецкой сборной Мукоко провел 1 матч (без результативных действий). Источник – Sport.es.