06:30 ()
Свернуть список

На исполкоме РФС в конце декабря обсудят возможный переход в Азию

Дата публикации: 09-12-2022

23-го декабря в рамках заседания исполкома РФС будет рассматриваться вопрос о переходе в футбольную конфедерацию Азии, пишет «РБ Спорт».

Данная тема уже неоднократно поднималась в различных источниках после того, как российской сборной было отказано в участии на катарском ЧМ. За право поехать на мировое первенство национальная команда должна была побороться в мини-турнире, но в связи с ситуацией на Украине УЕФА и ФИФА отстранили ее от международных турниров. Бан получили и клубы из России. Из-за этого в РФС задумались о возможности перехода в Азию.

В ноябре Россия под руководством Валерия Карпина сыграла с узбекской и таджикской сборными. Оба поединка завершились нулевыми ничьими.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close