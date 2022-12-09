На исполкоме РФС в конце декабря обсудят возможный переход в Азию

Дата публикации: 09-12-2022

23-го декабря в рамках заседания исполкома РФС будет рассматриваться вопрос о переходе в футбольную конфедерацию Азии, пишет «РБ Спорт».



Данная тема уже неоднократно поднималась в различных источниках после того, как российской сборной было отказано в участии на катарском ЧМ. За право поехать на мировое первенство национальная команда должна была побороться в мини-турнире, но в связи с ситуацией на Украине УЕФА и ФИФА отстранили ее от международных турниров. Бан получили и клубы из России. Из-за этого в РФС задумались о возможности перехода в Азию.



В ноябре Россия под руководством Валерия Карпина сыграла с узбекской и таджикской сборными. Оба поединка завершились нулевыми ничьими.