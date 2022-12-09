«Реал» вышел на связь с «Бенфикой», чтобы обсудить переход Фернандеса

Дата публикации: 09-12-2022

Ресурс «O Jogo» информирует, что «Реал» связался с «Бенфикой» по вопросу трансфера Энцо Фернандеса. «Сливочным» интересен вариант с подписанием хавбека португальской команды. Мадридцы хотят оформить сделку по окончании сезона.



Ранее СМИ писали, что в «Реале» рассматривают Фернандеса как главную альтернативу Джуду Беллингему. Учитывая стоимость англичанина, которого «Боруссия» (Дортмунд) оценивает в 150 млн евро, мадридцы могут отказаться от данного трансфера и переключиться на игрока «Бенфики». Потенциальная сделка по переходу Фернандеса оценивается 80 000 000 евро.



На ЧМ-2022 центральный полузащитник является одним из лидеров сборной Аргентины. В его активе 4 игры (1 гол, 1 результативная передача).