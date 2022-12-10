«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Нюбеля из аренды

Дата публикации: 10-12-2022

В «Баварии» задумались над возвращением Александра Нюбеля, который текущий сезон проводит в аренде в «Монако». Переговоры между клубами уже начались. При этом без согласия «монегасков» вернуть голкипера не получится.



«Перед тем, как мы с Александром сможем что-то рассказать относительно этого, «Баварии» необходимо согласовать вопрос с «Монако», - цитирует Штефана Бэкса (агент Нюбеля) в своем Twitter-аккаунте ресурс «Bayern&Germany».



О возвращении голкипера «Бавария» задумалась после того, как во время отдыха травмировался Мануэль Нойер. Его успешно прооперировали, но до конца сезона он на поле не появится. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел за «красных» 16 встреч (7 «сухих» матчей).