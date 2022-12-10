«Вест Хэм» зимой хочет купить защитника «МЮ»

Дата публикации: 10-12-2022

«Вест Хэм» может усилиться Аароном Уан-Биссакой, сообщает ресурс «ExWHUEmployee». Переход правого защитника «Ман Юнайтед» может состояться уже в январе.



В составе «Вест Хэма» Уан-Биссаку хочет видеть Дэвид Мойес, которому импонируют игровые качества 25-летнего футболиста. В манчестерском клубе не рассчитывают на фулбека и готовы расстаться с ним.



«Молотобойцы» могут арендовать Уан-Биссаку, за которого «красные дьяволы» в 2019 году заплатили 55 млн евро. В «МЮ» надеются, что он проявит себя в аренде, и клуб сможет получить за него хорошую компенсацию.



В текущем сезоне на счету Уан-Биссаки всего 1 игра (без результативных действий). Transfermarkt.de оценивает англичанина в 18 000 000 евро.