Куман сменит ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Дата публикации: 10-12-2022

В пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов поведали, кто заменит ван Гала у руля сборной. Новым наставником национальной команды назначат Рональда Кумана.



Соглашение со специалистом будет рассчитано до завершения ЧМ-2026. Ранее Куман уже руководил сборной Голландии в 2018-2020 годах. «Оранжевые», возглавляемые им, в 2019 году добрались до финала Лиги наций, где проиграли португальцам. Национальную команду Куман решил оставить ради контракта с «Барселоной». Однако в Испании у него не сложилось, осенью 2021 года каталонцы расторгли с ним трудовой договор. После этого Куман оставался без работы.



Нидерланды под руководством ван Гала дошли до 1/4 финала катарского ЧМ, где уступили Аргентине. После вылета с турнира специалист покинул свой пост.