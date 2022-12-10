«Ливерпуль» запланировал на январь трансфер полузащитника «Шеффилд Юнайтед»

Дата публикации: 10-12-2022

В январе состав «Ливерпуля» может пополнить Сандер Берге, правами на которого владеет «Шеффилд».



«Liverpool Echo» утверждает, что «мерсисайдцы» проявляют предметный интерес к норвежцу и готовы выкупить его контракт до окончания зимнего трансферного окна.



За «Шеффилд» Берге выступает с января 2020 года. Англичане заплатили за него «Генку» 23 млн евро. Соглашение опорника с «клинками» истекает в 2024 году. В текущем розыгрыше Чемпионшипа на счету 24-летнего футболиста 12 поединков в Чемпионшипе, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Рыночный ценник на Сандера составляет 16 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Минувшим летом СМИ сообщали, что интерес к Берге проявляет «Челси».