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«Барселона» почти согласовала переход Канте на правах свободного агента

Дата публикации: 10-12-2022

Н'Голо Канте близок к заключению контракта с «Барселоной». В составе каталонцев хавбек «Челси» может оказаться по завершении сезона. При этом платить за его переход «сине-гранатовым» не придется.

«Diario Sport» пишет, что представители Канте уже обсудили с «Барселоной» условия сотрудничества. В настоящий момент основа для будущего соглашения почти готова.

В начале сезона француз получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он почти не играл в составе «Челси». В ближайшие 3 месяца вернуться в строй полузащитник не сможет. Его трудовой договор с «синими» действует до лета 2023 года, и лондонцы вряд ли пролонгируют с ним контракт.

Transfermarkt.de оценивает Канте в € 30 млн.

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