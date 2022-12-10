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«Атлетико» планирует подписать защитника сборной Турции

Дата публикации: 10-12-2022

Чаглар Сеюнджю может перебраться в испанскую Ла Лигу. Информацией поделилось издание «Mundo Deportivo».

На защитника «Лестера» претендует «Атлетико». «Матрасники» видят в Сеюнджю потенциальную замену Фелипе. Источник утверждает, что мадридцы уже связались с представителями «лис» относительно перехода 26-летнего футболиста.

«Лестер Сити» выкупил права на Сеюнджю в 2018 году у «Фрайбурга» за 21,1 млн евро. В сезоне 2022/2023 центрбек провел за английский коллектив всего 2 встречи и не отметился результативными действиями.

Соглашение Сеюнджю с «Лестером» рассчитано до лета 2023 года. Рыночный ценник на турка составляет 22 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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