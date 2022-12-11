Марио Фернандес возобновил карьеру. Он будет играть в Бразилии

Дата публикации: 11-12-2022

Марио Фернандес, ранее защищавший цвета ЦСКА и сборной России, намерен возобновить карьеру. Он останется на родине, где будет выступать в составе «Интернасьоналя». Информацией с корреспондентом «ТАСС» поделился Кирилл Брейдо, возглавляющий дирекцию по коммуникациям «армейцев».



«Приветствую! Выражаю благодарность ЦСКА за все, что клуб сделал для меня, за возможность провести год на родине. В 2023 году я буду выступать в Бразилии. Я остаюсь с вами и поддерживаю ЦСКА, - публикует заявление защитника пресс-служба «красно-синих».



Минувшим летом Фернандес приостановил сотрудничество с московской командой, за которую выступал на протяжении 10 лет. Всего в активе 32-летнего футболиста 329 встреч за ЦСКА (11 забитых мячей, 47 ассистов).



В футболке сборной России Супермарио провел 33 матча. В них он отличился 5 голами.