Три гранда АПЛ сделали предложения по Гвардиолу

Дата публикации: 11-12-2022

Сразу 3 английских топ-клуба намерены подписать Йошко Гвардиола. «Foot Mercato» утверждает, что они уже направили предложения «Лейпцигу», владеющему правами на хорватского защитника.



«Ман Сити» готов заплатить за Гвардиола свыше 100 000 000 евро (в сумме учтены бонусные выплаты и процент от перепродажи). «Челси» предлагает за центрального защитника порядка 95 миллионов, «Манчестер Юнайтед» – около 90 млн евро.



Интерес к Гвардиолу проявляют и другие европейские гранды. В «Барселоне» и «Реале» раздумывают над его покупкой, но испанские клубы смущает цена на футболиста. «Бавария» планирует провести встречу с агентом игрока.



Сам Гвардиол продолжает выступление на мундиале в Катаре в составе национальной сборной Хорватии, которой в полуфинале турнира будет противостоять Аргентина.