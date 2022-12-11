03:58 ()
Свернуть список

Три гранда АПЛ сделали предложения по Гвардиолу

Дата публикации: 11-12-2022

Сразу 3 английских топ-клуба намерены подписать Йошко Гвардиола. «Foot Mercato» утверждает, что они уже направили предложения «Лейпцигу», владеющему правами на хорватского защитника.

«Ман Сити» готов заплатить за Гвардиола свыше 100 000 000 евро (в сумме учтены бонусные выплаты и процент от перепродажи). «Челси» предлагает за центрального защитника порядка 95 миллионов, «Манчестер Юнайтед» – около 90 млн евро.

Интерес к Гвардиолу проявляют и другие европейские гранды. В «Барселоне» и «Реале» раздумывают над его покупкой, но испанские клубы смущает цена на футболиста. «Бавария» планирует провести встречу с агентом игрока.

Сам Гвардиол продолжает выступление на мундиале в Катаре в составе национальной сборной Хорватии, которой в полуфинале турнира будет противостоять Аргентина.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close