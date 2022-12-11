Зидан не возглавит сборную Франции. Дешам будет продолжать работу до Евро-2024

Дата публикации: 11-12-2022

По информации «Le Parisien», Зинедина Зидана не будет во французской сборной. В Федерации футбола страны решили отказаться от данного варианта, сделав выбор в пользу Дидье Дешама, который продолжит работу с командой до Евро-2024.



После победы над Англией в 1/4 финала ЧМ-22 Дешам обеспечил себе право самому решать вопрос с дальнейшим продолжением карьеры. При этом ранее сообщалось, что 54-летний специалист хотел бы остаться в сборной.



Зидан рассматривался в качестве основной альтернативы Дешаму. Теперь Федерация футбола Франции не думает над вопросом замены главного тренера.



Дешам принял «трехцветных» в 2012 году. Вместе с национальной командой он выиграл золото ЧМ-2018, проходившего в России.