Шоу может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 11-12-2022

Следующим клубом Люка Шоу может стать «Барселона». «Sport» пишет, что каталонцы заинтересованы в подписании защитника, который на данном этапе своей карьеры представляет «Манчестер Юнайтед». Переход 27-летнего англичанина может быть оформлен по окончании сезона.



«Манкунианцы» выкупили Шоу у «Саутгемптона» за 37,5 млн евро. Фулбек связан контрактом с командой тен Хага до лета 2023 года. При этом в соглашении с ним присутствует опция продления на 1 год. В текущем сезоне на счету Люка 15 игр за «Юнайтед» (2 результативные передачи).



Ориентировочная стоимость футболиста – 28 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В составе сборной Англии Шоу впервые сыграл в 2014 году. На чемпионате мира в Катаре он выходил на поле в 5 встречах, в которых отметился 1 результативной передачей.