«Арсенал» нашел замену Жезусу в сборной Португалии

Дата публикации: 11-12-2022

Карьера Гонсалу Рамуша может продолжиться в АПЛ, пишет Goal.com. Его трансфер рассматривает «Арсенал».



«Пушкари» после травмы Габриэла Жезуса заняты поисками игрока в линию нападения. Покупка центрфорварда «Бенфики» поможет закрыть проблемную позицию. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.



Сообщается, что на Рамуша также претендует «Манчестер Юнайтед».



21-летний футболист является воспитанником «Бенфики», в основе которой он дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне в его активе 21 матч во всех турнирах (14 забитых мячей, 6 голевых пасов). Контракт нападающего с «орлами» истекает в 2026 году.



На ЧМ-2022 Рамуш сыграл за сборную Португалии 4 раза, отметившись 3 голами и 1 ассистом.