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«Атлетико» хочет продать Феликса за 100 млн евро

Дата публикации: 11-12-2022

Фабрицио Романо информирует, что Жоау Феликс намерен уйти из «Атлетико» до завершения зимнего трансферного окна. «Матрасники» готовы отпустить форварда, но хотят выручить с его продажи не менее 100 000 000 евро.

Жорже Мендеш, представляющий интересы португальца, уже начал переговоры с несколькими командами.

Мадридцы приобрели Феликса летом 2019 года, заплатив за него рекордные для клуба 127,2 млн евро. Действующее соглашение игрока с «Атлетико» рассчитано до июня 2026 года. В сезоне 2022/2023 португалец выходил на поле в 18 встречах (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Рыночная стоимость 23-летнего нападающего равняется 50 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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