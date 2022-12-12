Сумма выкупа Пиняева из «Крыльев Советов» составляет 235 млн рублей

Дата публикации: 12-12-2022

Иван Карпов в Telegram-канале озвучил сумму компенсации за Сергея Пиняева. По данным журналиста, за вингера «Крыльев Советов» придется отдать 235 000 000 рублей.



Информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву Карпов также подтвердил. Москвичи обращались к самарской команде по поводу трансфера 18-летнего футболиста, но им было отказано. Известно, что «железнодорожники» хотели выкупить права на Сергея за сумму меньше, чем 235 млн рублей.



В текущем сезоне Пиняев отметился 4 голами и 3 результативными передачами в 15 играх за клуб из Самары.



Ранее на страницах «Чемпионата» появилась информация, что «Локомотив» хочет усилиться 3 игроками «Крыльев Советов». «Зелено-бело-синие» получили предложение по трансферу Ежова, Пиняева и Глушенкова, но отклонили его.