06:18 ()
Свернуть список

«Бавария» бесплатно подпишет полузащитника «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 12-12-2022

Конрад Лаймер продолжит карьеру в «Баварии». Переход состоится по окончании сезона. Мюнхенцам не придется платить за трансфер, поскольку хавбек «Лейпцига» на тот момент будет в статусе свободного агента. Информацию в своем «Twitter» разместил Фабрицио Романо.

Интерес к Лаймеру также проявляют команды из АПЛ, но сам футболист хочет выступать за «Баварию». В настоящий момент стороны близки к завершению переговоров в устной форме, теперь им предстоит заключить предварительное соглашение.

Ранее Лаймер отказался от продления сотрудничества с «быками». В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего полузащитника 6 игр (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает австрийца в 28 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close