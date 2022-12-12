«Бавария» бесплатно подпишет полузащитника «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 12-12-2022

Конрад Лаймер продолжит карьеру в «Баварии». Переход состоится по окончании сезона. Мюнхенцам не придется платить за трансфер, поскольку хавбек «Лейпцига» на тот момент будет в статусе свободного агента. Информацию в своем «Twitter» разместил Фабрицио Романо.



Интерес к Лаймеру также проявляют команды из АПЛ, но сам футболист хочет выступать за «Баварию». В настоящий момент стороны близки к завершению переговоров в устной форме, теперь им предстоит заключить предварительное соглашение.



Ранее Лаймер отказался от продления сотрудничества с «быками». В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего полузащитника 6 игр (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает австрийца в 28 млн евро.