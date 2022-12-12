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Каррера и Кержаков – претенденты на пост главного тренера «Рубина»

Дата публикации: 12-12-2022

«РБ Спорт» рассказал, кто может стать следующим тренером «Рубина».

По информации издания, в шорт-листе казанского клуба значатся два кандидата: Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Пари НН», и иностранец Массимо Каррера, уже работавший в России со «Спартаком».

Ранее в качестве основного претендента на место наставника «Рубина» рассматривался Вадим Гаранин. Боссы казанцев даже провели со специалистом несколько встреч, но после структурных изменений в команде появились новые кандидаты на пост тренера.

В настоящий момент «Рубином» в качестве и.о. тренера руководит Юрий Уткульбаев. Данный пост он занял в ноябре после того, как клуб распрощался с Леонидом Слуцким.

«Рубин» после 20 туров находится на 3-й строчке в Первой лиге, уступая лидирующей «Балтике» 4 очка.

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