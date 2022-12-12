06:19 ()
Свернуть список

Роджерс, Почеттино и Тухель – кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии

Дата публикации: 12-12-2022

Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс рассматриваются футбольной ассоциацией Англии в качестве потенциальной замены Гарету Саутгейту на случай, если тот решит покинуть сборную. Об этом пишет «The Telegraph».

Ранее сообщалось о возможном подписании Тухелем контракта с немецкой сборной, но Ханс-Дитер Флик, несмотря на неудачу на катарском ЧМ, продолжил тренировать Германию. На данный момент коуч, покинувший «Челси» в сентябре, числится в списке безработных. Сам он не против встать у руля сборной Англии.

Почеттино, летом завершивший сотрудничество с «ПСЖ», пока остается без работы. Ранее он заявил, что готов возглавить Англию.

Роджерс тренирует «Лестер Сити». Информация о том, готов ли он попробовать себя в качестве наставника «трех львов», отсутствует.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close