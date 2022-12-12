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Анчелотти и Гвардиола – претенденты на пост главного тренера сборной Бразилии

Дата публикации: 12-12-2022

«UOL Esporte» информирует, что новым тренером бразильской сборной может стать Пеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити», или Карло Анчелотти из «Реала». Среди других кандидатов значатся Фернандо Диниз («Флуминенсе») и Абел Феррейра («Палмейрас»).

После вылета «селесао» с турнира в Катаре Тите ушел с поста наставника сборной. Теперь в федерации футбола страны озабочены поиском нового рулевого, который занялся бы подготовкой команды к ЧМ-2026.

Отмечается, что Анчелотти готов встать у руля сборной Бразилии, но не хочет уходить из «Реала» до завершения сезона. Его контракт со «сливочными» истекает в 2024 году, потому руководству сборной придется обсуждать вопрос по Анчелотти с мадридцами.

Трудовой договор Гвардиолы с «Манчестер Сити» в силе до лета 2025 года.

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