Депай может заменить в «Челси» травмированного Брою

Дата публикации: 12-12-2022

Журналист Лиам Туоми пишет, что в борьбу за Мемфиса Депая включился «Челси».



Трансфер форварда «Барселоны» был интересен «аристократам» еще минувшим летом, но сделка не состоялась. Лондонцам необходимо усиление в линию нападения после того, как в товарищеской встрече тяжелую травму получил Армандо Броя. Окончательные сроки его восстановления станут известны после углубленного обследования, но у албанца подозрение на разрыв крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то помочь «Челси» в сезоне 2022/2023 он уже не сможет.



В текущем сезоне в активе Депая 3 матча за «Барселону» (1 забитый мяч). Его контракт с каталонцами действует до июня 2023 года.



Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «МЮ» и «Арсенала».