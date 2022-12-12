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«Ливерпуль» готов раскошелиться на 120 млн евро ради подписания Фернандеса

Дата публикации: 12-12-2022

«Красные» нуждаются в усилении центра поля.

«Ливерпуль» рассматривает варианты усиления состава и серьезно нацелился на полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Как сообщает издание «ESPN Futbol Argentina», «мерсисайдцы» готовы выложить за на трансфер 21-летнего футболиста 120 миллионов евро, прописанные в его контракте с «орлами» в качестве суммы отступных.

Отметим, что соглашение Фернандеса с «Бенфикой» рассчитано до середины 2027 года.

В этом сезоне аргентинец провел 24 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее стало известно, что на Энцо Фернандеса также претендует представитель чемпионата Испании – «Реал».

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