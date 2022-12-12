«Ливерпуль» готов раскошелиться на 120 млн евро ради подписания Фернандеса

Дата публикации: 12-12-2022

«Красные» нуждаются в усилении центра поля.



«Ливерпуль» рассматривает варианты усиления состава и серьезно нацелился на полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.



Как сообщает издание «ESPN Futbol Argentina», «мерсисайдцы» готовы выложить за на трансфер 21-летнего футболиста 120 миллионов евро, прописанные в его контракте с «орлами» в качестве суммы отступных.



Отметим, что соглашение Фернандеса с «Бенфикой» рассчитано до середины 2027 года.



В этом сезоне аргентинец провел 24 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.



Ранее стало известно, что на Энцо Фернандеса также претендует представитель чемпионата Испании – «Реал».