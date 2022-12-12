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«Бавария» начала переговоры с агентами Ливаковича

Дата публикации: 12-12-2022

Хорват может оказаться в топ-клубе Бундеслиги.

«Бавария» после серьезного повреждения Мануэля Нойера рассматривает варианты усиления состава в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, представители мюнхенцев уже начали переговоры с агентами Доминика Ливаковича, являющегося основным вратарем загребского «Динамо» и сборной Хорватии.

В текущем сезоне на счету Ливаковича 16 матчей (пропустил 17 голов) на клубном уровне. На чемпионате мира в Катаре 27-летний футболист провел 5 встреч, в которых пропустил 3 гола.

Портал «Transfermarkt» оценивает кипера в 8,5 млн евро.

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